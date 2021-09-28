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28сентября
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Китайские туристы не ездят в Россию из-за отсутствия обратных рейсов и долгого карантина по прибытии домой

Вернувшись из России, китайцы обязаны пройти карантин

Китайские туристы не ездят в Россию из-за отсутствия обратных рейсов и долгого карантина по прибытии домой
Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что с начала июля МИД России отменил ограничения на оформление российских виз для граждан Китая, за исключением электронных туристических виз, китайских туристов в России больше не стало. Причиной этому явились не только дороговизна билетов и периодическая отмена рейсов из Москвы в Китай, но и длительный карантин на родине, после прибытия из России.

Билеты на рейсы из Москвы, если эти рейсы не отменяют, могут стоить до полумиллиона рублей. И то эти рейсы постоянно отменяются из-за выявленных на них больных коронавирусом. Кроме того, по прибытии в Китай, все пассажиры зарубежных рейсов обязаны пройти централизованный карантин в гостинице, как минимум на 14 дней из-за пандемии COVID-19. А бывает, что его продлевают до 21 дня, а потом еще 7 дней нужно находиться на домашнем карантине по возвращении в родной город, сообщается на сайте biang.ru со ссылкой на источники в туристической отрасли.

Эксперты отмечают, что выезжающих из КНР туристов сейчас очень мало, и предпочитают они страны Северо-Восточной Азии, в том числе Южную Корею и Японию, потому что с этими странами сохраняется бесперебойное авиасообщение.

Основным препятствием к визитам в Россию на данный момент является наличие всего двух рейсов в неделю в Китай и только из Москвы. Пассажирские направления погранпереходов вдоль границы также пока не работают. Все эти и другие ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сейчас вводит китайская сторона.

Поэтому для восстановления туризма между Россией и Китаем остаётся только ждать окончания пандемии.

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#COVID 19 #Китай #туризм

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