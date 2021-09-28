Амурское управление Роспотребнадзора опубликовало провокационные картинки с призывом к вакцинации

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Во вторник, 28 сентября, в официальном Instagram аккаунте амурского управления Роспотребнадзора опубликовали достаточно провокационное сторис с призывом прививаться от коронавируса.

В публикации присутствовало три картинки с неоднозначными подписями:

«Забывчивость в 80 лет – это возможно, в 20 – это ненормально. НЕ ТУПИ, ПРИВЕЙСЯ! 33 % страдают от нервно-психологических расстройств после COVID-19 в течение полугода»;

«Осечки в постели в пожилом возрасте – простительны, в молодом печальны. НЕ БУДЬ ВЯЛЫМ, ПРИВЕЙСЯ! В 5,6 раз увеличивается риск эректильной дисфункции после COVID-19»;

«Выбрать остаться дома – это нормально, оказаться запертым на месяц – грустно. НЕ ЗАКРЫВАЙСЯ, ПРИВЕЙСЯ! 2-3 недели средняя продолжительность болезни COVID-19».

Отметим, что ранее в Благовещенске (как и в других городах России) на центральных улицах были установлены баннеры со следующим текстом: «Сколько должно умереть, чтобы ты привился?».