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Амурское управление Роспотребнадзора опубликовало провокационные картинки с призывом к вакцинации

Необычный пост разместили в социальной сети Instagram

Амурское управление Роспотребнадзора опубликовало провокационные картинки с призывом к вакцинации
Фото: 28rospotrebnadzor

Во вторник, 28 сентября, в официальном Instagram аккаунте амурского управления Роспотребнадзора опубликовали достаточно провокационное сторис с призывом прививаться от коронавируса.

В публикации присутствовало три картинки с неоднозначными подписями:

«Забывчивость в 80 лет – это возможно, в 20 – это ненормально. НЕ ТУПИ, ПРИВЕЙСЯ! 33 % страдают от нервно-психологических расстройств после COVID-19 в течение полугода»;

«Осечки в постели в пожилом возрасте – простительны, в молодом печальны. НЕ БУДЬ ВЯЛЫМ, ПРИВЕЙСЯ! В 5,6 раз увеличивается риск эректильной дисфункции после COVID-19»;

«Выбрать остаться дома – это нормально, оказаться запертым на месяц – грустно. НЕ ЗАКРЫВАЙСЯ, ПРИВЕЙСЯ! 2-3 недели средняя продолжительность болезни COVID-19».

Отметим, что ранее в Благовещенске (как и в других городах России) на центральных улицах были установлены баннеры со следующим текстом: «Сколько должно умереть, чтобы ты привился?».

Просмотров всего: 667

#COVID 19 #интернет

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Это же мечта!

    На три недели забыть о работе и любовницах!!!

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Государство вовсе не озабочено , что бы народ был здоров, откуда же такая озабоченность с ковидом? Им тупо нужно, что бы народ вообще не доживал до пенсии.

    Слова депутата "Единой России" Александра Ильтякова повергли россиян в ужас:"И вообще давайте будем честными. Что такое пенсия? Человек дожил до пенсии – это страховой случай. Ты уже перешагнул тот порог, который тебе отмерен прожить: 60-65 лет. 50% не должны вообще доживать. Так устроена пенсионная система – это математически все высчитывается. Откуда деньги-то брать? На 14 направлений национальных проектов денег не будет: мы будем тупо работать на пенсию, на пожилое поколение. Нет экономики и становимся сырьевым придатком всего мира. Путь в никуда.Если дожил до пенсии – замечательно. Государство будет платить денежку достойную", - высказался Александр Ильтяков.

    Денежка достойная, это 11,5 тысяч пенсия?

  • Dendrolog-Ornitholog

    Dendrolog-Ornitholog
    1 час назад

    А вы, Алиса, уже сколько на пенсии? Судя по нику успели в 55 выйти. Только при чем тут пенсия и пандемия? Не вижу связи! Ну а креатив роспотребовских десигнеров посмешил! Особенно про нестояк :)

  • Алиса65

    Алиса65
    24 минуты назад

    А вы подумайте и поймёте... Не объяснять же как первокласнику... Им нужно, что бы народ вообще не доживал до пенсии. Не вижу никакой пандемии, это сезонная пневмония, которой болели ещё в 60х годах и позже. У нас гробят людей пачками в городских больницах без всяких пандемий. Сами врачи скорой называют городскую больницу Белогорска муниципальным хосписом. Я с ними вполне согласна, там угробили мою невестку своей некомпетентностью и бездействием. Положили не с ковидом...

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