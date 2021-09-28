Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:26 0

Пропавшая в Благовещенске 15-летняя девочка нашлась

Её здоровью ничего не угрожает

Пропавшая в Благовещенске 15-летняя девочка нашлась
Фото: amur.sledcom

Установлено местонахождение 15-летней девочки, пропавшей в Благовещенске 11 сентября. Её жизни и здоровью ничего не угрожает, рассказали в следственном управлении по Амурской области.

Материалы дела передадут в органы системы профилактики, которые работают с несовершеннолетними, чтобы больше не допустить уход ребёнка из дома.

Просмотров всего: 294

#дети

распечатать


В России и мире 1

В крымском сафари-парке тигр откусил палец годовалому мальчику
В России и мире

23-летний внук Аллы Пугачёвой рассказал про свой бизнес
В России и мире 1

Марат Башаров стал опекуном двоих детей из Сирии
Общество

В Благовещенске к сдаче готовится автогородок
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь