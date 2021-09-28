Пропавшая в Благовещенске 15-летняя девочка нашлась

Установлено местонахождение 15-летней девочки, пропавшей в Благовещенске 11 сентября. Её жизни и здоровью ничего не угрожает, рассказали в следственном управлении по Амурской области.

Материалы дела передадут в органы системы профилактики, которые работают с несовершеннолетними, чтобы больше не допустить уход ребёнка из дома.

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Илона Зарецкая