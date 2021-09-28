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28сентября
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Дава покинул шоу «Ледниковый период» из-за полученной травмы

Давиду Манукяну нужна срочная операция

Дава покинул шоу «Ледниковый период» из-за полученной травмы
Фото: peoples.ru

Недавно Давид Манукян сообщил об участии в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Однако вскоре блогер был вынужден сойти с дистанции из-за полученной травмы во время тренировки, пишет «СтарХит».

В прошлом году в шоу «Ледниковый период» приняла участие Ольга Бузова. Несмотря на отсутствие навыков, артистка прекрасно справлялась с заданиями.

В новом сезоне проекта решил принять участие её бывший избранник Давид Манукян. Хейтеры заявляли, что Дава хочет переплюнуть певицу, ведь до этого он уже занял её место в «Доме-2», где Ольга 17 лет была ведущей.

Однако теперь Манукяну не удастся осуществить свои планы. Рэпер сообщил, что получил травму и ему требуется срочная операция.

Дава рассказал, что на тренировке у него уже в шестой раз вылетела рука из сустава. Теперь он готовится к операции и не сможет участвовать в проекте. Партнершей Давы в «Ледниковом периоде» должна была стать олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.

Проблема с рукой беспокоит Манукяна уже давно. Из-за этого артист в начале года не смог победить в шоу «Танцы со звездами». Прямо перед ответственным выступлением у Давы в очередной раз вылетело плечо из сустава. В итоге рэпер и его партнёрша Дарья Палей заняли второе место и даже получили приз зрительских симпатий.

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#здоровье #шоу-бизнес

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