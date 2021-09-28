В Амурской области инвалиды смогут бесплатно получить протезы кистей рук

28 и 30 сентября в Благовещенске пройдут мероприятия в рамках программы «Новое качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья» по обеспечению технологичными средствами реабилитации с участием компании «Моторика». Амурчане получат протезы кистей бесплатно, за счет госпрограммы, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В четверг, 30 сентября, запланирована рабочая встреча с участием заместителя председателя правительства Амурской области Юлии Рябининой, а также представителями министерства здравоохранения, министерства социальной защиты населения, регионального отделения Фонда социального страхования, главного бюро медико-социальной экспертизы, реабилитационно-технического центра по обслуживанию инвалидов и российского разработчика технологичных протезов «Моторика». В ходе встречи планируется обсудить сотрудничество региональных ведомств с резидентом «Моторика», направленное на повышение качества жизни амурчан с ограниченными возможностями здоровья.

— Сегодня социальная программа «Новое качество жизни» вышла на более высокий уровень. Проект успешно масштабируется, растет его охват, а также поддержка со стороны государства и общественных организаций. Для этого мы проводим индивидуальную работу с каждым регионом. Благодаря личной вовлеченности руководителей многих регионов Дальнего Востока люди получают своевременную информацию о возможностях современного протезирования, о том, что протезы можно получить бесплатно за счет государственных программ, – рассказал Руслан Садыков, директор по региональному развитию «Моторика».