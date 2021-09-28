Только 60 % выпускников амурских колледжей трудоустроены по профессии
Василий Орлов отметил необходимость обеспечения местными кадрами различных отраслей экономики региона
На заседании проектного офиса при губернаторе Амурской области по вопросам кадрового обеспечения экономики региона озвучили данные по трудоустройству выпускников колледжей 2020 года, согласно которым из 4,3 тысячи выпускников 2020 года в настоящее время работают 60 %, почти треть проходят воинскую службу, не трудоустроены 0,2 %.
В ходе совещания было отмечено, что занятость может быть отражена недостаточно корректно, причина – неофициальное трудоустройство ребят. В связи с этим отраслевым министерствам предложено разработать дополнительные меры, направленные на борьбу с теневой занятостью работников курируемой сферы.
Доложили на совещании и о ходе приемной кампании в колледжах. На данный момент основной набор студентов завершен. Самыми популярными направлениями среди абитуриентов оказались «Преподавание в начальных классах», «Пожарная безопасность», «Ветеринария», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Информационные системы и программирование».
— В трех колледжах план приема выполнен не до конца, планируется закрыть свободные места выпускниками 9 классов, которые не сдали ОГЭ в основной период и пересдавали в резервные сроки, – прокомментировала зампред регионального правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.
На следующий год планируется открытие сразу 12 мастерских в четырех колледжах. Кроме того, в регионе активно развивается движение «Молодые профессионалы».
— В октябре в каждом колледже пройдут квалификационные срезы по упрощенным заданиям прошлогоднего чемпионата WorldSkills Russia. Их цель – внутренний отбор студентов для участия в региональном чемпионате этого года. Мероприятия пройдут при участии и оценке работодателей, планируемый охват – до трех тысяч человек, – рассказал начальник отдела профессионального образования и науки Михаил Захаров.
Василий Орлов отметил, что на сегодняшний день приоритетная задача – обеспечение местными кадрами различных отраслей экономики региона, учитывая социальную и экономическую обстановку в регионе.
— Отраслевым руководителям необходимо в первую очередь обращать внимание на выпускников амурских профессиональных образовательных организаций. Очень важно, чтобы наша молодежь была востребована на рынке труда и, как следствие, трудоустроена, – добавил глава региона.
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