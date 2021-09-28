Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:35 0

Десять амурских общественных проектов получили деньги на реализацию

Президентский фонд культурных инициатив поддержал каждого третьего заявителя

Десять амурских общественных проектов получили деньги на реализацию
Фото: ФПКИ

Итоги конкурса были объявлены 25 сентября. На реализацию проектов в регион будет привлечено более 22 миллионов рублей. Амурчане заявили на конкурс более трёх десятков проектов. В качестве заявителей выступили бюджетные учреждения, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Проекты оценивались по балльной системе. От Амурской области были поддержаны проект федерации пейнтбола с рекордно высокой оценкой 84,25 балла. Самая серьезная по финансовым затратам заявка – проект «Территория детства» с расходами на сумму почти в десять миллионов рублей. Самая маленькая заявка из получивших поддержку – проект, направленный на профориентирование школьников Мазановского района.

Впервые о подобной инициативе стало известно из текста послания президента Федеральному собранию в апреле этого года. Приём заявок начался летом. За это время в информационной системе проекта зарегистрировалось чуть менее сорока тысяч авторов.

Следующий конкурс стартует 1 ноября. Также до 7 октября 2021 года продолжается прием заявок на второй конкурс губернаторских грантов на развитие гражданского общества. Фонд президентских грантов принимает заявки до 15 октября, сообщает оргкомитет Фонда президентских культурных инициатив.

Просмотров всего: 86

#конкурсы #культура #образование

распечатать


Общество 1

Только 60 % выпускников амурских колледжей трудоустроены по профессии
Общество 2

В Благовещенске разыграют 100 призов среди привившихся от COVID-19
Общество 1

Всероссийский конкурс «Учитель года России» будет проходить в формате телешоу
Общество 3

Президент поручил сократить число контрольных в школах
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь