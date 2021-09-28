Десять амурских общественных проектов получили деньги на реализацию

Итоги конкурса были объявлены 25 сентября. На реализацию проектов в регион будет привлечено более 22 миллионов рублей. Амурчане заявили на конкурс более трёх десятков проектов. В качестве заявителей выступили бюджетные учреждения, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Проекты оценивались по балльной системе. От Амурской области были поддержаны проект федерации пейнтбола с рекордно высокой оценкой 84,25 балла. Самая серьезная по финансовым затратам заявка – проект «Территория детства» с расходами на сумму почти в десять миллионов рублей. Самая маленькая заявка из получивших поддержку – проект, направленный на профориентирование школьников Мазановского района.

Впервые о подобной инициативе стало известно из текста послания президента Федеральному собранию в апреле этого года. Приём заявок начался летом. За это время в информационной системе проекта зарегистрировалось чуть менее сорока тысяч авторов.

Следующий конкурс стартует 1 ноября. Также до 7 октября 2021 года продолжается прием заявок на второй конкурс губернаторских грантов на развитие гражданского общества. Фонд президентских грантов принимает заявки до 15 октября, сообщает оргкомитет Фонда президентских культурных инициатив.