Амурчанину грозит десять лет колонии за хранение наркотиков

В Амурской области задержали местного жителя, который пытался перевезти 19 килограммов марихуаны . Мужчина заключён под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в полиции Приамурья.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль на трассе Чита – Хабаровск. При осмотре в багажнике нашли три мешка с марихуаной и две канистры с гашишным маслом. Оказалось, что находки принадлежат пассажиру авто – жителю Сковородинского района 1997 года рождения.

По словам задержанного, наркотики он изготовил для себя. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».