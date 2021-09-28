Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:16 0

Амурчанину грозит десять лет колонии за хранение наркотиков

У задержанного изъяли 19 килограммов марихуаны

Амурчанину грозит десять лет колонии за хранение наркотиков
Фото: 28.мвд.рф

В Амурской области задержали местного жителя, который пытался перевезти 19 килограммов марихуаны . Мужчина заключён под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в полиции Приамурья.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль на трассе Чита – Хабаровск. При осмотре в багажнике нашли три мешка с марихуаной и две канистры с гашишным маслом. Оказалось, что находки принадлежат пассажиру авто – жителю Сковородинского района 1997 года рождения.

По словам задержанного, наркотики он изготовил для себя. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».

Просмотров всего: 201

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 6

Офицеров спецназа ГРУ подозревают в сексуальном насилии над солдатами
Происшествия

Организатор смертельного восхождения на Эльбрус задержан

В России и мире 1

В крымском сафари-парке тигр откусил палец годовалому мальчику
Происшествия 3

В Свободном имущество бывшего заместителя главы города обратили в доход государства
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь