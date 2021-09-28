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28сентября
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сегодня, 12:15 1

В крымском сафари-парке тигр откусил палец годовалому мальчику

Это уже не первое ЧП в парке «Тайган»

В крымском сафари-парке тигр откусил палец годовалому мальчику
Фото: chto-proishodit.ru

Во время прогулки по крымскому сафари-парку «Тайган» молодая мама с годовалым сыном близко подошла к вольеру с хищниками. В результате тигр откусил мальчику палец. По данному инциденту правоохранительные органы начали проверку, сообщает «Пятый канал».

Малыш находился на руках у мамы, когда она решила подойти поближе, чтобы сын разглядел больших кошек. Неожиданно один из тигров прыгнул и откусил ребёнку большой палец левой руки. Кто виноват в происшествии, теперь разбираются правоохранительные органы.

Мама мальчика Анастасия Гнедина рассказала, что перед посещением парка им не дали никаких инструкции. По её словам, технику безопасности она не нарушала и за ограждение не заходила.

Как позже рассказал очевидец, который видел произошедшее со стороны, тигр прыгнул сверху, ударил лапой и за одежду подтянул ребёнка к клетке. Анастасия уверяет, что сын не засовывал руку в клетку, иначе он бы полностью лишился руки.

В данный момент по данному инциденту проводится проверка. Прокуратура и следственный комитет проверят соблюдение в сафари-парке техники безопасности, а также действия молодой мамы.

Это уже не первое ЧП в парке «Тайган». В прошлом году во время экскурсии по сафари-парку, где туристов возят в открытом вагончике посреди гуляющих хищников, лев укусил одну из посетительниц за руку. После этого руководителя парка Олега Зубкова признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#дети #животные #происшествия

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Не рассказали о технике безопасности, а мамаша сама не в курсе, что к хищникам не надо близко подходить и детей подносить? Тупая, тупая мать, не повезло ребенку с мамашкой.

    Тем более в год ребенку не жизненно необходимо смотреть на "кошечку" Он все равно этого не запомнит

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