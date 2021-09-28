В крымском сафари-парке тигр откусил палец годовалому мальчику

Малыш находился на руках у мамы, когда она решила подойти поближе, чтобы сын разглядел больших кошек. Неожиданно один из тигров прыгнул и откусил ребёнку большой палец левой руки. Кто виноват в происшествии, теперь разбираются правоохранительные органы.

Мама мальчика Анастасия Гнедина рассказала, что перед посещением парка им не дали никаких инструкции. По её словам, технику безопасности она не нарушала и за ограждение не заходила.

Как позже рассказал очевидец, который видел произошедшее со стороны, тигр прыгнул сверху, ударил лапой и за одежду подтянул ребёнка к клетке. Анастасия уверяет, что сын не засовывал руку в клетку, иначе он бы полностью лишился руки.

В данный момент по данному инциденту проводится проверка. Прокуратура и следственный комитет проверят соблюдение в сафари-парке техники безопасности, а также действия молодой мамы.

Это уже не первое ЧП в парке «Тайган». В прошлом году во время экскурсии по сафари-парку, где туристов возят в открытом вагончике посреди гуляющих хищников, лев укусил одну из посетительниц за руку. После этого руководителя парка Олега Зубкова признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.