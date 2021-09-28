В Благовещенске разыграют 100 призов среди привившихся от COVID-19

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Ежедневно в Общественно-культурном центре проводится вакцинация от коронавируса. Сообщается, что каждый, прошедший вакцинацию с 1 по 31 октября, получит билет с номером и сможет принять участие в лотерее. Для этого достаточно указать свой номер телефона и опустить отрывной талон в специальный короб, а сам билет сохранить до объявления результатов акции.

Каждый четверг в 11:00 будут разыгрываться 20 призов. Победителей назовут в прямом эфире инстаграм-аккаунта министерства культуры и национальной политики Амурской области. Узнать результаты участники лотереи смогут 7, 14, 21 и 28 октября, а также в понедельник, 1 ноября. Забрать приз можно будет, обратившись в кинокассу Амурского областного Дома народного творчества, предъявив выигрышный билет.

Как сообщают организаторы акции, в подарочные комплекты входят пригласительные на концерты, спектакли, выставки, а также оформленные в едином стиле защитные маски.