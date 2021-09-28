23-летний внук Аллы Пугачёвой рассказал про свой бизнес

В программе «Ты не поверишь!» внук Пугачевой рассказал, что открыл в Москве агентство по организации мероприятий. В своей компании Дени занимает сразу две должности, являясь одновременно директором и фотографом. По его словам, он берёт за свою работу четыре тысячи рублей в час.

Байсаров-младший отметил, что отец помогает ему в ведении бизнеса. Отец Дени — миллионер Руслан Байсаров, который входит в Топ-200 самых богатых людей России.

Молодой человек также признался, что мечтает о семье. Недавно в своём Instagram сын Орбакайте опубликовал видео, в котором позирует вдвоем с роскошной блондинкой Алиной Шепель.

Известно, что подруге Байсарова 23 года. Девушка выросла в обеспеченной семье и получила блестящее образование в США, Москве и Лондоне. Сейчас Алина развивает несколько своих проектов, связанных с творчеством.