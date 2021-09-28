В 2022 году в трудовом законодательстве России произойдут серьёзные изменения

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— Добрый день, Галина Вадимовна. Какие изменения в трудовом законодательстве вступят в силу с 1 марта 2022 года?

— Да, новая редакция Трудового кодекса России вступает в силу с 1 марта 2022 года. Цель изменений в разделе 10 ТК РФ – это персонализация системы управления охраной труда с учетом проведенной оценки профессиональных рисков и специфики производственной деятельности. Это постепенный отказ от существующего сейчас формального, списочного подхода в пользу адресной политики.

Новые поправки в ТК повлекут за собой изменения в системе управления охраной труда как в крупных компаниях, так и в мелких, независимо от того, что это ИП или юридическое лицо.

С 1 марта принципиально поменяется подход в области охраны труда. Теперь приоритет за профилактикой и предупреждением. В действующей редакции Трудового кодекса 29 статей посвящены охране труда. В новой редакции статей будет уже 38, произойдет изменение нумерации статей, появятся и новые главы.

Новая редакция расширяет обязанности работодателя в части профилактических мер, которые предусматривают выявление опасностей и профессиональных рисков на рабочем месте, анализ и оценку условий труда, учет микротравм и расследование причин их появления.

В перечень основных понятий добавлен термин «опасность», и в Трудовой кодекс введена новая статья, в которой сформулированы основные принципы обеспечения безопасных условий труда: предупреждение, профилактика опасностей и минимизация повреждения здоровья работников. Кроме того, вводится запрет на работу в опасных условиях труда.

Выявить профриски – это не самоцель. Самое важное – разработать и реализовать план мероприятий по исключению рисков или по снижению их количественного уровня. Отмечу, что оценку профессиональных рисков необходимо проводить не только для действующих производств, но и перед вводом в эксплуатацию новых производственных объектов.

Изменения также предполагают ведение электронного документооборота в области охраны труда, дистанционный контроль за безопасностью работ с помощью видеофиксации.

С новыми поправками в Трудовой кодекс вводится статья «Микроповреждения (микротравмы)». Это ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные работниками и не повлекшие расстройства здоровья или наступление временной нетрудоспособности. Основанием для регистрации микротравмы становится обращение пострадавшего работника к своему непосредственному или вышестоящему руководителю.

Также поменяется система обеспечения средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Сейчас для каждой должности свои нормы выдачи СИЗ, в зависимости от вида экономической деятельности организации. Поправками предусмотрено, что СИЗ будут выдавать в зависимости от вредных факторов на рабочем месте.

Это только небольшая часть внесенных изменений в 10 раздел ТК РФ. Сейчас у работодателей есть время изучить новые требования законодательства, разработать необходимые локальные документы и процессы или актуализировать действующие.

— Как будет реализовываться система электронного документооборота в области охраны труда?

— У работодателей появилось новое право – вести электронный документооборот (ЭДО) в области охраны труда. Это только часть электронного документооборота организации, действующего в отношении его участников. Многие бумажные документы можно будет заменить электронными, которые наделяются такой же юридической силой. Учитывая, что по охране труда принимается очень много документов – инструктажи, правила, инструкции, разнообразные локальные акты, электронный документооборот улучшит качество подготовки специалистов, облегчит работу специалистов по охране труда и работодателей. Главное, чтобы эти документы были доступны работнику, который должен не просто их прочитать, но сделать отметки об ознакомлении.

Если работодатель планирует ввести ЭДО в сфере охраны труда, механизм его реализации должен быть прописан в положении о системе управления охраной труда. Отмечу, что отраслевые правила, которые уже вступили в силу в 2021 году, допускают возможность ЭДО в области охраны труда.

Для идентификации личности работника следует использовать цифровую подпись или любой другой способ. Например, электронная почта может стать официальным каналом приема-передачи необходимой информации. По «электронке» можно передавать работнику его комплект инструкций и другую информацию. Ответ, что информация принята, будет подтверждением ознакомления, а скриншот станет доказательством наряду с фотографией или видеозаписью занятия по охране труда и других обязательных мероприятий.

Однако в некоторых процессах участвуют не только «работодатель – представительный орган работников – работник». В таком случае документооборот не может быть включен в корпоративную сеть. Например, не получится провести в электронном формате вводный инструктаж для работников подрядной организации. Они не состоят в штате организации, следовательно, их нет в программном модуле отдела кадров.

Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний предполагают участие в работе не только штатного персонала, но и привлеченных экспертов, представителей государственных и общественных органов, а также пострадавшего или его доверенного лица. Все это делает невозможным вовлечение этого круга лиц в схему цифровизации.

Работодатель должен определить, какие процессы можно передать на дистанционное управление, в каком случае допускаются подписание документов и получение информации в электронном виде, а в каком – нет.

— На каких ресурсах можно узнавать о текущих изменениях в трудовом законодательстве?

— Все желающие могут ознакомиться с официальными сайтами Минтруда России и Роструда. На сайте управления занятости населения Амурской области и на странице Instagram мы также размещаем ежедневно новости трудового законодательства и законодательства об охране труда.