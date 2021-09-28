Всероссийский конкурс «Учитель года России» будет проходить в формате телешоу

Всероссийский конкурс «Учитель года» станет телевизионным шоу. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Как сообщается в документе, уже с 2022 года конкурс получит широкое информационное освещение. Телешоу планируется выпускать на одном из общедоступных всероссийских каналов, а финансировать программу собираются из федерального бюджета. При этом в поручении особо подчёркивается, что требуется «использование зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса».

Напомним, ранее Владимир Путин предложил сократить количество контрольных в школах.