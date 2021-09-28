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28сентября
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сегодня, 12:46 1

Всероссийский конкурс «Учитель года России» будет проходить в формате телешоу

Деньги на зрелища выделят из федерального бюджета

Всероссийский конкурс «Учитель года России» будет проходить в формате телешоу
Фото: pixabay.com

Всероссийский конкурс «Учитель года» станет телевизионным шоу. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Как сообщается в документе, уже с 2022 года конкурс получит широкое информационное освещение. Телешоу планируется выпускать на одном из общедоступных всероссийских каналов, а финансировать программу собираются из федерального бюджета. При этом в поручении особо подчёркивается, что требуется «использование зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса».

Напомним, ранее Владимир Путин предложил сократить количество контрольных в школах.

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#конкурсы #образование #школа

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Комментарии
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  • jjj-tl

    jjj-tl
    2 часа назад

    И учитель года стало зрелищем.

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