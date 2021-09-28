В Свободном имущество бывшего заместителя главы города обратили в доход государства

Свободненский городской суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего чиновника городской администрации, который является фигурантом уголовного дела.

Поводом для проверки имущественного положения бывшего заместителя главы послужило уголовное расследование фактов коррупции, связанное с злоупотреблением служебным положением, а также взятками и мошенничеством.

Ранее всё зарегистрированное на бывшего чиновника имущество уже было взыскано в доход государства. Его общая стоимость составила около 45 миллионов рублей. Вместе с тем прокуратурой было обнаружено большое количество объектов недвижимости и вещей, зарегистрированных на родственников и других граждан, доходы которых также не соответствуют стоимости приобретений.

Общая стоимость всего имущества, полученного незаконным путём, приближается к сумме около ста миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.