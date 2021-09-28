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28сентября
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сегодня, 11:27 3

В Свободном имущество бывшего заместителя главы города обратили в доход государства

Общая стоимость незаконно нажитого приближается к сумме в сто миллионов рублей

В Свободном имущество бывшего заместителя главы города обратили в доход государства
Фото: pixabay.com

Свободненский городской суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего чиновника городской администрации, который является фигурантом уголовного дела.

Поводом для проверки имущественного положения бывшего заместителя главы послужило уголовное расследование фактов коррупции, связанное с злоупотреблением служебным положением, а также взятками и мошенничеством.

Ранее всё зарегистрированное на бывшего чиновника имущество уже было взыскано в доход государства. Его общая стоимость составила около 45 миллионов рублей. Вместе с тем прокуратурой было обнаружено большое количество объектов недвижимости и вещей, зарегистрированных на родственников и других граждан, доходы которых также не соответствуют стоимости приобретений.

Общая стоимость всего имущества, полученного незаконным путём, приближается к сумме около ста миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#криминал #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    не фига собственности у слуги народа

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    2 часа назад

    А почему в доход государства а не города????

  • Басё

    Басё
    59 минут назад

    Не у него одного, но ... Не пойман не вор.

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