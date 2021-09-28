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28сентября
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сегодня, 10:48 2

Ангелина Вовк призналась, что ей не хватает пенсии в 47 тысяч рублей

79-летняя Ангелина Вовк пожаловалась, что не может путешествовать на свою пенсию

Ангелина Вовк призналась, что ей не хватает пенсии в 47 тысяч рублей
Фото: argumentiru.com

79-летняя Ангелина Вовк до сих пор работает, хотя ещё несколько лет назад ушла на пенсию. Телеведущая призналась, что ей не хватает пенсии в 47 тысяч рублей, поэтому до сих пор приходится трудиться, пишет «СтарХит».

Ангелина Вовк в программе «Секрет на миллион» назвала размер своей пенсии. По её словам, она получает 17 тысяч рублей плюс 30 тысяч ей доплачивают за звание заслуженной артистки России.

При этом ведущая признаётся, что пенсии ей на всё не хватает. Этой суммы ей недостаточно, чтобы путешествовать и ни в чём себе не отказывать.

Ангелина Михайловна рассказала, что от бесплатных путёвок в санатории она отказывается, так как не уверена, что такая путёвка её устроит. Поэтому телеведущая до сих пор работает, чтобы позволить себе путешествия.

При этом у неё получается ещё и откладывать деньги. По словам Ангелины Михайловны, её мама всегда ей советовала думать о старости, так как у неё нет наследников, которые смогут помочь.

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#пенсии #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • jjj-tl

    jjj-tl
    4 часа назад

    В ЕР пусть вступит, добавят.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 часа назад

    Пусть Родниной об этом расскажет!

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