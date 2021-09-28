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28сентября
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сегодня, 10:47 3

На пагодах в благовещенском парке Дружбы обновят черепицу

Работы по реконструкции части строений уже начаты

На пагодах в благовещенском парке Дружбы обновят черепицу
Фото: blagoveshchensk.rf

В парке Дружбы в микрорайоне Благовещенска начался ремонт кровли на пагодах – подрядчик проведет замену старой черепицы на новую, привезённую из Китая. В этом году планируют обновить сразу несколько строений и в случае, если новая черепица себя хорошо покажет в эксплуатации, отремонтировать в будущем году оставшиеся здания.

Так, в проекте рассматривается ремонт беседки Конфуция, беседки у входной зоны со стороны улицы Дьяченко, галереи и центральной остановки.

— Хотим всем этим объектам придать первозданный вид и стиль. Черепица очень качественная, состоит из отдельных небольших элементов. Укладывать этот материал – кропотливая, ювелирная работа, его нужно складывать буквально одну к другой. Деньги на замену крыш пагод были выделены из средств областного бюджета. За октябрь подрядчик планирует работы завершить, – рассказала генеральный директор ОКЦ Надежда Багрова.

Отметим, что в парке Дружбы не первый год проводятся работы по благоустройству и ремонту: устанавливаются новые скульптуры, устанавливается подсветка, проводятся работы по берегоукреплению, создаются новые общественные пространства для отдыха и спорта. Так, к примеру, сейчас подрядчик задействован на создании сада камней.

Как рассказали в мэрии Благовещенска, в 2022 году планируется:

  • привести в порядок второй пруд;
  • обустроить пирс;
  • расширить существующую детскую площадку, добавив зону для малышей.

Кроме того, в парке Дружбы появится киноплощадка под открытым небом. Это стало возможным благодаря грантовому конкурсу Президентского фонда культурных инициатив.

— Здесь будут показывать шедевры отечественного и зарубежного кино, концерты и телеспектакли. Кроме того, киноплощадка станет еще и обучающей – на ней будут демонстрировать обучающие и социальные ролики, а также короткометражные фильмы кинолюбителей Благовещенска и Амурской области, – добавили в мэрии областной столицы.

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#отдых #строительство

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Комментарии
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  • Нестор Махнул

    Нестор Махнул
    5 часов назад

    За чей счет банкет? Сколько уже бабосов в этот парк вкинуто?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 часа назад

    Нестор, читаем внимательно:

    "Деньги на замену крыш пагод были выделены из средств областного бюджета."

    А мне нравится то, что делают с парком Дружбы. Кроме вырубки рощицы под нужды религиозных деятелей.

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Нестор Махнул

    Это крайне популярное место. В чем проблема?

    Или вам эти бабосы нужно отдать?

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