На пагодах в благовещенском парке Дружбы обновят черепицу

Фото: blagoveshchensk.rf

В парке Дружбы в микрорайоне Благовещенска начался ремонт кровли на пагодах – подрядчик проведет замену старой черепицы на новую, привезённую из Китая. В этом году планируют обновить сразу несколько строений и в случае, если новая черепица себя хорошо покажет в эксплуатации, отремонтировать в будущем году оставшиеся здания.

Так, в проекте рассматривается ремонт беседки Конфуция, беседки у входной зоны со стороны улицы Дьяченко, галереи и центральной остановки.

— Хотим всем этим объектам придать первозданный вид и стиль. Черепица очень качественная, состоит из отдельных небольших элементов. Укладывать этот материал – кропотливая, ювелирная работа, его нужно складывать буквально одну к другой. Деньги на замену крыш пагод были выделены из средств областного бюджета. За октябрь подрядчик планирует работы завершить, – рассказала генеральный директор ОКЦ Надежда Багрова.

Отметим, что в парке Дружбы не первый год проводятся работы по благоустройству и ремонту: устанавливаются новые скульптуры, устанавливается подсветка, проводятся работы по берегоукреплению, создаются новые общественные пространства для отдыха и спорта. Так, к примеру, сейчас подрядчик задействован на создании сада камней.

Как рассказали в мэрии Благовещенска, в 2022 году планируется:

привести в порядок второй пруд;

обустроить пирс;

расширить существующую детскую площадку, добавив зону для малышей.

Кроме того, в парке Дружбы появится киноплощадка под открытым небом. Это стало возможным благодаря грантовому конкурсу Президентского фонда культурных инициатив.

— Здесь будут показывать шедевры отечественного и зарубежного кино, концерты и телеспектакли. Кроме того, киноплощадка станет еще и обучающей – на ней будут демонстрировать обучающие и социальные ролики, а также короткометражные фильмы кинолюбителей Благовещенска и Амурской области, – добавили в мэрии областной столицы.