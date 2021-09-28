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28сентября
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сегодня, 10:34 0

В Амурской области инвалид по зрению отсудил почти 300 тысяч рублей за некачественный ремонт ванной

Роспотребнадзор помог расторгнуть договор и вернуть деньги

В Амурской области инвалид по зрению отсудил почти 300 тысяч рублей за некачественный ремонт ванной
Фото: pixabay.com

Амурское управление Роспотребнадзора вышло в суд от имени потребителя, инвалида по зрению. Заключив договор на ремонт ванной комнаты, он через некоторое время обнаружил, что работы сделаны очень плохо.

По заключению строительного эксперта, для устранения всех дефектов нужно было потратить более 146 тысяч рублей. Кроме того, обнаружилось, что смету строительных работ завысили.

Потребитель потребовал от исполнителя устранить недостатки, однако в досудебном порядке спор разрешить не удалось.

После этого управление Роспотребнадзора по Амурской области обратилось в суд от имени потребителя для расторжения договора, взыскания убытков и издержек. Несмотря на активные возражения строительной организации, суд удовлетворил все требования, взыскав с ответчика более 280 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

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