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28сентября
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Гарик Мартиросян резко высказался о ситуации с комиком Мирзализаде

Мартиросян заявил, что у него нет солидарности с другими комиками

Гарик Мартиросян резко высказался о ситуации с комиком Мирзализаде
Фото: rgnp.ru

Гарик Мартиросян прокомментировал скандал с комиком Идраком Мирзализаде, которому теперь запрещено появляться в России из-за неудачной шутки про русских. Юморист считает, что каждый должен отвечать за свои поступки, пишет «Московский комсомолец».

В эфире шоу «А поговорить?» на YouTube Мартиросян отметил, что молодое поколение ведёт себя более смело, но из-за неопытности может не понимать последствий своих поступков.

Юморист признался, что шутку Мирзализаде не знает, а лишь читал об инциденте. При этом он уверен, что каждый должен отвечать за свои поступки.

По словам Гарика, у него нет никакой солидарности с другими комиками, так как среди них есть «шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы и отвратительные типы». Мартиросян считает, что никакой общности комиков не существует.

По мнению юмориста, многие стендаперы думают, что могут говорить всё, что хотят, однако они должны понимать, как нужно подавать информацию. Мартиросян также добавил, что у него самого внутренний редактор достиг совершенства.

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#шоу-бизнес

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