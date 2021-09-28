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28сентября
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сегодня, 10:14 0

Президент поручил сократить число контрольных в школах

Доклад о проделанной в этом отношении работе ведомства должны предоставить в июле 2022 года

Президент поручил сократить число контрольных в школах
Фото: kremlin.ru

На официальном сайте Кремля опубликовали перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета, прошедшего ещё в августе. Так, одно из указанных поручений касается контроля знаний, а именно – сокращения числа контрольных в школах России.

Поручение президента к Минпросвещения и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки звучит следующим образом:

«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования».

Ответственные ведомства, а также и органами исполнительной власти субъектов должны в срок до 1 июля 2022 года предоставить отчет по исполнению данного поручения.

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#образование #российская власть #школа

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