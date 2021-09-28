Плата за «коммуналку» может начать расти быстрее, чем инфляция

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Вопросы адресной поддержки граждан по оплате за коммунальные платежи поручил проработать ответственным ведомствам Марат Хуснуллин, зампред правительства России. Из протокола совещания следует, что тарифы за ЖКУ могут быть доведены до «экономически обоснованных», что может привести к их росту, превышающему инфляцию. При этом в правительстве говорят о компенсации для отдельных социально незащищённых категорий россиян.

По информации «Известий», эксперты заявляют о необходимости расширения круга получателей субсидий за ЖКУ, а именно: снизить максимальную долю расходов на оплату «коммуналки» в доходе семьи до 15 процентов и компенсировать гражданам траты сверх этой нормы.

При этом повышение стоимости услуг ЖКХ связано с совершенствованием тарифного регулирования.

— В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ, – прокомментировали в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.

В ФАС сообщили, что соответствующее поручение правительства России уже поступило в ведомство: главным исполнителем изменений значится Минстрой. В антимонопольной службе формируются предложения в соответствии с полученным поручением.

— Дополнительные меры адресной помощи конечным получателям услуг ЖКХ, которые в полном объеме будут учитывать возможности потребителей, являются важным элементом социальной поддержки граждан, – отмечают в федеральной антимонопольной службе.

При этом, по словам Ирины Булгаковой, председателя экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, часть предоставляемых услуг считается по тарифам, которые ниже себестоимости. В первую очередь – это водоканалы и очистные сооружения.

— Тарифы нужно доводить до экономически обоснованных по факту проведенной модернизации. Платежи для населения нужно поднимать постепенно, – считает Ирина Булгакова.

Дмитрий Гордеев, член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ, отметил, что тарифы на ЖКУ контролируются государством и для каждого субъекта России установлена планка, которую нельзя превышать. Из-за низких темпов роста тарифов и этой планки в некоторых регионах стоимость ЖКУ составляет около 60 процентов от её экономически обоснованного размера. Вместе с тем коммунальная инфраструктура сильно изношена, требует серьезного ремонта. В случае повышения тарифов эту проблему можно будет решить.

Отметим, что по словам Ирины Булгаковой, субсидия за ЖКУ должна распространяться на всю площадь жилья, а не только на нормативные «квадраты».

— Получение поддержки следует максимально упростить: в идеале перейти от заявительного характера выплаты субсидий к автоматическому. То есть использовать информацию о доходах семей и перечислять деньги напрямую ресурсоснабжающим организациям, – полагает Ирина Булгакова.