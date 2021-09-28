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28сентября
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Специалисты прокомментировали «нападение» тигра на людей в Приморье

По словам учёных, дикая кошка просто отгоняла непрошеных гостей

Специалисты прокомментировали «нападение» тигра на людей в Приморье
Фото: pixabay.com

Специалисты приморского центра «Амурский тигр» прокомментировали новость о «нападении» тигра на людей в Приморье. По словам учёных, животное явно не собиралось причинять людям вред, а всего лишь пыталось избавиться от непрошеных гостей.

— Нападения как такового не было. Если бы тигр действительно напал на людей, то на дерево они бы уже не залезли. Физически не смогли бы. Охотясь, тигр скрадывает, а не преследует добычу. Последние сто метров перед броском он преодолевает за 4,5 секунды. Если бы у него была цель напасть, то последствия были бы другими. Тигр предупредил людей своим рыком и тем самым дал им возможность уйти с его пути, – сообщает телеграм-канал центра.

Учёные предполагают, что недалеко от места, где было снято видео, у тигра могла быть припасена еда или, если это самка, тигрята.

Также в центре уточнили, что тигр неконфликтный, а люди собирали кедровые шишки, а не грибы.

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#Дальний Восток #животные #природа

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    это другое-он ведь пока никого не съел

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    Как про ту собачку; Не бойтесь, она просто с вами играется.

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