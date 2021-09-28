Специалисты прокомментировали «нападение» тигра на людей в Приморье

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— Нападения как такового не было. Если бы тигр действительно напал на людей, то на дерево они бы уже не залезли. Физически не смогли бы. Охотясь, тигр скрадывает, а не преследует добычу. Последние сто метров перед броском он преодолевает за 4,5 секунды. Если бы у него была цель напасть, то последствия были бы другими. Тигр предупредил людей своим рыком и тем самым дал им возможность уйти с его пути, – сообщает телеграм-канал центра.

Учёные предполагают, что недалеко от места, где было снято видео, у тигра могла быть припасена еда или, если это самка, тигрята.

Также в центре уточнили, что тигр неконфликтный, а люди собирали кедровые шишки, а не грибы.