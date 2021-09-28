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28сентября
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сегодня, 09:01 3

Из-за сильных дождей в Китае 8 000 человек эвакуировано, более 10 человек пропали без вести

Стихия разбушевалась в провинциях Хэнань и Сычуань

Из-за сильных дождей в Китае 8 000 человек эвакуировано, более 10 человек пропали без вести
Фото: pixabay.com

С 24 по 25 сентября на юго-западе Китая прошли проливные дожди, из-за которых вода поднялась во многих реках и затопила деревни. Кроме этого, ненастье размыло дороги и горные склоны, случились оползни.

Не менее десяти человек пропали без вести в провинции Сычуань из-за оползня, сошедшего вниз из-за обильных дождей. Уточняется, что инцидент произошел в округе Тяньцюань. Оползни смывали машины и разрушали дома, сообщает Interfax со ссылкой на агентство CGTN.

Что касается провинции Хэнань, то в общей сложности от обрушений там пострадало 15 посёлков, а около 8 000 жителей наиболее пострадавших регионов эвакуировано. Были отключены электричество и связь. Есть и человеческие жертвы: один человек погиб, один ранен и два человека пропали без вести. Спасательные работы продолжаются, сообщает сайт Gismeteo.

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#Китай #происшествия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    смотрите-а в Китае ещё хуже

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    32 минуты назад

    шляпу всякую специально по миру ищут, чтобы отвлечь от происходящего здесь дерьма, меня к примеру больше перекопы в благовещенске волнуют

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    5 минут назад

    "больше перекопы в благовещенске волнуют"

    А меня не волнуют. )

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