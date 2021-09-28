В Амурской области соберут информацию о «мемориальных» деревьях

В России решили собрать всю информацию о деревьях, высаженных в честь каких-либо памятных дат и событий. Займутся этим и в Приамурье.

— Изначально акция была организована в Севастополе, но благодаря высокому общественному интересу ее стали организовывать во всех регионах России. В ее рамках жители Амурской области смогут поделиться воспоминаниями, копиями фото- и видеоматериалов, газетных очерков и статей о деревьях, которые были посажены в послевоенный период и сохранились до настоящего времени. В результате проведенной работы в стране планируется издать специальный иллюстрированный справочник, в который будет занесена информация о высадке памятных аллей, скверов и деревьев, – рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ в Амурской области Светлана Тюкалова.

Информацию как об отдельных деревьях, так и об аллеях, парках, скверах, имеющих мемориальное значение, от амурчан ждут по адресу электронной почты: amuronf@mail.ru.