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27сентября
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сегодня, 18:48 1

В Благовещенске осудили мужчину за попытку сбыта наркотиков и таблеток «экстази»

Осуждённый проведёт в колонии строго режима 16 лет

В Благовещенске осудили мужчину за попытку сбыта наркотиков и таблеток «экстази»
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд Амурской области с участием присяжных рассмотрел уголовное дело в отношенииместного жителя, обвиняемого по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным. Суд признал наличие малолетних детей у виновного обстоятельством смягчающим наказание.

Однако по совокупности преступлений (по настоящему приговору и приговору суда от декабря 2019 года) мужчине назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Амурчанина взяли под стражу в зале суда.

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#закон #суды

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    4 часа назад

    Когда выйдет малолетние дети будут иметь своих детей.....

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