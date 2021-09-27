В Благовещенске осудили мужчину за попытку сбыта наркотиков и таблеток «экстази»

Благовещенский городской суд Амурской области с участием присяжных рассмотрел уголовное дело в отношенииместного жителя, обвиняемого по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным. Суд признал наличие малолетних детей у виновного обстоятельством смягчающим наказание. Однако по совокупности преступлений (по настоящему приговору и приговору суда от декабря 2019 года) мужчине назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Амурчанина взяли под стражу в зале суда.

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Алёна Чуева