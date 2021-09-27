В Благовещенске осудили мужчину за попытку сбыта наркотиков и таблеток «экстази»
Осуждённый проведёт в колонии строго режима 16 лет
Благовещенский городской суд Амурской области с участием присяжных рассмотрел уголовное дело в отношенииместного жителя, обвиняемого по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».
Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным. Суд признал наличие малолетних детей у виновного обстоятельством смягчающим наказание.
Однако по совокупности преступлений (по настоящему приговору и приговору суда от декабря 2019 года) мужчине назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Амурчанина взяли под стражу в зале суда.
Просмотров всего: 300