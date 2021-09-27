Жители благовещенского дома боятся, что замёрзнут из-за затянувшегося капремонта

Фото: жильцов дома

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница дома № 1 по улице Мухина в Благовещенске. Капитальный ремонт, проходящий в их доме в данный момент, направлен на замену канализационных труб, труб подачи воды и системы отопления. Однако, по словам жильцов, ремонт слишком затянулся, и дом до сих пор не готов к отопительному сезону.

Обратившаяся в редакцию жительница дома рассказала, что трубы отопления обрезаны на чердаке и в квартирах. Стояки не заменены даже на 50 процентов. В санузлах квартир на первом этаже остаются не заделанными дыры в стенах и полу, внизу земля, от этого в помещениях очень холодно.

«Представитель фонда капремонта обещал подключить дом к отоплению вовремя и уже по мере ремонта в определенных квартирах системы отопления отключать отопление именно в стояке, в котором проходит ремонт, но подключить отопление невозможно, так как трубы в стояках обрезаны. На ремонт стояков в одной квартире у мастеров уходит примерно 3-5 дней, а в моём подъезде не доделаны первый этаж, второй этаж, а на третьем и четвертом этаже ремонт вообще ещё не начинался. При таких темпах ремонта отопление вряд ли дадут даже к ноябрю. Жить в таких условиях, когда очень холодно дома, невозможно, а впереди заморозки и низкие температуры», – сообщила в письме жительница дома.

Поскольку ремонт в доме проводится не управляющей компанией, а фондом капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области, для прояснения ситуации корреспондент Амур.инфо обратилась в эту организацию и получила следующий ответ.

«В рамках проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме выполнены следующие работы:

Водоснабжение – замена сетей 100 %

Водоотведение (канализация) – замена сетей 100 %

Отопление – замена сетей 1-2 подъезды 100 %

Проводится замена стояков отопления в 3 и 4 подъездах. Информация о том, что, якобы, ремонт стояка в одной квартире проводится в течение 3-5 дней, не соответствует действительности. Задержка проведения работ происходила только в тех случаях, когда собственники отказывались от допуска подрядчиков в свои помещения. Собственникам разъяснялся порядок и сроки проведения работ.

В настоящее время подрядная организация завершает монтаж нижнего и верхнего розлива, и переходит к монтажу стояков отопления в квартирах. Это не помешает запустить систему отопления. Контроль за проведением работ осуществляется регоператором ежедневно. По информации подрядной организации, к отоплению дом будет подключён к 1 октября 2021 года», – сообщили в фонде капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области.