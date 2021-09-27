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27сентября
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сегодня, 17:42 0

Российских губернаторов предлагают переименовать

А областные администрации станут правительствами

Российских губернаторов предлагают переименовать

В Государственную думу РФ внесли законопроект, в котором российских губернаторов предлагается переименовать в «глав субъекта Российской Федерации». Администрации областей и краёв при этом также переименуют – в «правительство субъекта Российской Федерации», пишет РИА Новости.

— Законопроект предлагает установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Так, устанавливается общее для всех субъектов Российской Федерации наименование должности высшего должностного лица – «глава субъекта Российской Федерации» и наименование высшего исполнительного органа – «правительство субъекта Российской Федерации», – рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Как уточнил Клишас, наименование законодательного органа субъекта федерации, по законопроекту, не может содержать словосочетаний, составляющих основу наименований федеральных органов государственной власти. А законопроект направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.

Напомним, администрация Амурской области стала правительством в 2007 году. С инициативой выступил губернатор области Николай Колесов.

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#областная власть #российская власть

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