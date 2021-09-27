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27сентября
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сегодня, 17:56 0

За сутки от коронавируса умерли трое амурчан

Зарегистрировано 122 новых случая

За сутки от коронавируса умерли трое амурчан
Фото: pixabay.com

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, за сутки в регионе зафиксировано 122 новых случая COVID-19.

— Темп прироста за последние сутки – 0,3 %. У 79 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (65 %), у 43 – в виде пневмонии (35 %), – уточняют в ведомстве.

При этом, согласно информации портала стопкоронавирус.рф, в Приамурье за сутки умерли от коронавируса три пациента, выздоровел – 131.

В общей сложности с момента начала пандемии в Амурской области зафиксировано 35 134 случая коронавирусной инфекции. 28 865 из них закончились выздоровлением, 443 – смертью пациентов.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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