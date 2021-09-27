За сутки от коронавируса умерли трое амурчан
Зарегистрировано 122 новых случая
По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, за сутки в регионе зафиксировано 122 новых случая COVID-19.
— Темп прироста за последние сутки – 0,3 %. У 79 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (65 %), у 43 – в виде пневмонии (35 %), – уточняют в ведомстве.
При этом, согласно информации портала стопкоронавирус.рф, в Приамурье за сутки умерли от коронавируса три пациента, выздоровел – 131.
В общей сложности с момента начала пандемии в Амурской области зафиксировано 35 134 случая коронавирусной инфекции. 28 865 из них закончились выздоровлением, 443 – смертью пациентов.
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