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27сентября
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сегодня, 19:04 1

В Челябинской области браконьер случайно убил знакомого и покончил с собой

Будет возбуждено уголовное дело

В Челябинской области браконьер случайно убил знакомого и покончил с собой
Фото: pixabay.com

В Челябинской области браконьер случайно застрелил своего подельника, а после этого покончил с собой, сообщает ТАСС.

Происшествие случилось во время незаконной ночной охоты, в которой участвовали четыре человека. Как полагают в региональном министерстве экологии, сначала был убит самец косули, второй выстрел оказался промахом. Во время третьего выстрела мужчина перепутал знакомого с косулей и выстрелил в него. Когда он понял, что убил напарника, то покончил с собой.

По информации Znak.com, инцидент произошёл в ночь на 26 сентября. У нарушителей был тепловизор, который запрещено использовать на групповой охоте. Убитому браконьеру было 48 лет. Мужчине, который покончил с собой, было 38 лет, он был сыном экс-депутата городской думы.

По факту незаконной охоты возбудят уголовное дело и подготовят иски о причинённом природе ущербе.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Потрясающая новость для жителей Амурской области.

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