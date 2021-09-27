В Челябинской области браконьер случайно убил знакомого и покончил с собой
Будет возбуждено уголовное дело
В Челябинской области браконьер случайно застрелил своего подельника, а после этого покончил с собой, сообщает ТАСС.
Происшествие случилось во время незаконной ночной охоты, в которой участвовали четыре человека. Как полагают в региональном министерстве экологии, сначала был убит самец косули, второй выстрел оказался промахом. Во время третьего выстрела мужчина перепутал знакомого с косулей и выстрелил в него. Когда он понял, что убил напарника, то покончил с собой.
По информации Znak.com, инцидент произошёл в ночь на 26 сентября. У нарушителей был тепловизор, который запрещено использовать на групповой охоте. Убитому браконьеру было 48 лет. Мужчине, который покончил с собой, было 38 лет, он был сыном экс-депутата городской думы.
По факту незаконной охоты возбудят уголовное дело и подготовят иски о причинённом природе ущербе.
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