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27сентября
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сегодня, 17:12 0

В Благовещенске поставить вакцину от COVID-19 теперь можно и в поликлинике профосмотров

Вакцинация проводится без предварительной записи

В Благовещенске поставить вакцину от COVID-19 теперь можно и в поликлинике профосмотров
Фото: pixabay.com

Поликлиника профилактических осмотров в Благовещенске предлагает пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19. В поликлинике доступны вакцины «Спутник V» («ГамКовидВак»), «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона».

Вакцинация проводится без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС.

Как сообщало Амур.инфо, с 24 сентября в разных районах областной столицы начали работать девять мобильных бригад.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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