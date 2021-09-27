В Благовещенске поставить вакцину от COVID-19 теперь можно и в поликлинике профосмотров

Поликлиника профилактических осмотров в Благовещенске предлагает пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19. В поликлинике доступны вакцины «Спутник V» («ГамКовидВак»), «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона».

Вакцинация проводится без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС.

Как сообщало Амур.инфо, с 24 сентября в разных районах областной столицы начали работать девять мобильных бригад.