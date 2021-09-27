В Благовещенске ожидается порывистый ветер
Ветер усилится до 16 метров в секунду
Во вторник, 28 сентября, в Благовещенске ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду. Местами по Приамурью пройдут очень сильные дожди, грозы, ветер усилится до 18 метров в секунду, сообщает городская администрация.
В мэрии предупреждают, что возможны сбои в системах жизнеобеспечения, обрушение неустойчивых конструкций, падение старых деревьев, обрывы линий электропередачи и другое.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно обраться в ЕДДС по телефону: 20-21-12.
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