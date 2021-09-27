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В Благовещенске ожидается порывистый ветер

Ветер усилится до 16 метров в секунду

В Благовещенске ожидается порывистый ветер
Фото: pixabay.com

Во вторник, 28 сентября, в Благовещенске ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду. Местами по Приамурью пройдут очень сильные дожди, грозы, ветер усилится до 18 метров в секунду, сообщает городская администрация.

В мэрии предупреждают, что возможны сбои в системах жизнеобеспечения, обрушение неустойчивых конструкций, падение старых деревьев, обрывы линий электропередачи и другое.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно обраться в ЕДДС по телефону: 20-21-12.

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#мэрия #погода

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