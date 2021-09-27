Благовещенцев будут оповещать при отключениях тепло-, энерго- и водоснабжения

Фото: инстаграм-аккаунт @o.g.imameev

В амурской столице существует проблема коммуникации между ресурсоснабжающими организациями и жителями. В связи с этим в адрес мэра Благовещенска поступает много вопросов. Горожане порою просто не владеют информацией, по какой причине у них отключают, например, горячую воду, и как долго это будет длиться. О формате оповещения жителей, а также о начале отопительного сезона рассказал Олег Имамеев.

Отопительный сезон в Благовещенске уже стартовал. По словам мэра Благовещенска, наполнение теплосетей будет идти постепенно, по кварталам. У большинства жителей теплее в квартирах станет уже сегодня. Что касается решения о начале отопительного сезона, то оно принято своевременно. Несмотря на то, что пока ещё не так холодно, по прогнозу синоптиков, с середины текущей недели уже придёт похолодание.

— Хочу признать наличие серьёзной проблемы с коммуникацией между ресурсоснабжающими организациями и жителями. Много обращений в мой адрес связано с тем, что люди банально не владеют информацией, по какой причине у них отключают ту же горячую воду, и как долго это будет длиться. Говорил на эту тему с представителями ДЭК и АКС. Были разговоры с управляющими компаниями. Но воз зачастую и ныне там. Нет элементарных объявлений у подъездов. А если и есть, то нередко это непонятные клочки бумаги, неизвестно кем размещённые. Поэтому подписал постановление, во-первых, определяющее формат согласований на отключения на инженерно-технических сетях города, во-вторых, устанавливающее чёткий порядок и форму оповещения жителей. Например, в случае планового отключения жители должны быть поставлены в известность о его причинах и сроках, не позднее чем за 10 дней. В случае аварийного отключения – в течение суток, – поделился с читателями мэр.

Также мэр города обратил внимание жителей на горячие телефоны при возникновении коммунальных проблем. Так, сначала лучше всего позвонить в свою управляющую компанию. Если это не в её компетенции, тогда звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 202-112. Там зафиксируют проблему и передадут запрос в ответственную организацию.