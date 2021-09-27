В Магдагачинском районе Амурской области произошло ещё одно смертельное ДТП

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Около десяти вечера воскресенья, 26 сентября, в Магдагачинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, погиб человек, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Водитель Nissan Gloria, будучи пьяным, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Fielder, которым управлял мужчина 1973 года рождения. На месте аварии скончался пассажир автомобиля Nissan, мужчина 1985 года рождения.

Как сообщает ГУ МЧС по Амурской области, на место происшествия выезжали пожарные. Они отключили автомобильный аккумулятор и смыли ГСМ.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». За такое преступление может грозить до пяти лет лишения свободы. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Амур.инфо сообщало о ДТП, произошедшем в Зее. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в дерево, два пассажира скончались на месте.