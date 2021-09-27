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27сентября
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Актриса Светлана Пермякова переехала из Москвы в деревню из-за финансовых проблем

Пермякова вместе с дочерью живёт в деревне в Калужской области

Актриса Светлана Пермякова переехала из Москвы в деревню из-за финансовых проблем
Фото: muzhyazheny.ru

Звезда сериала «Интерны» (16+) Светлана Пермякова рассказала, как пережила пандемию. Актриса призналась, что из-за финансовых проблем она с дочерью переехала из Москвы в деревню в Калужской области, сообщает издание «7 дней».

Пермякова рассказала, что в 2020 году работы у неё почти не было, спектакли прекратились. Актрису звали в разные шоу, платили за участие, только это её и спасало.

Из-за нехватки денег их семья уехала жить за город, в Калужскую область. Там они купили маленький домик, обзавелись хозяйством и огородом. Актриса с дочерью держат кур и выращивают овощи.

По словам Светланы, к деревенской жизни они уже привыкли и надеются со временем построить хороший дом.

Пермякова признаётся, что в кино её сниматься не зовут. Она сожалеет, что после сериала «Интерны» её актёрская карьера завершилась.

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#шоу-бизнес

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