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27сентября
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В Забайкалье военный с фальшивым удостоверением ФСБ «изъял» у золотодобытчика технику на миллион рублей

Предприимчивого мужчину задержали при попытке сбежать из региона

В Забайкалье военный с фальшивым удостоверением ФСБ «изъял» у золотодобытчика технику на миллион рублей
Фото: pixabay.com

В Забайкальском крае военный по контракту заплатит 200 тысяч рублей штрафа за то, что подделал удостоверение сотрудника ФСБ, сообщает ТАСС.

Осуждённый, используя специальную программу, сделал и распечатал вкладыш к удостоверению сотрудника управления ФСБ по Забайкальскому краю. Имя и воинское звание он выдумал, а вкладыш вклеил в обложку студенческого билета.

Под видом служащего ФСБ мужчина отправился «проводить оперативно-розыскные» мероприятия на одно из золотодобывающих предприятий региона. Там он незаконно изъял спецтехнику стоимостью почти миллион рублей.

Контрактник пытался скрыться от следствия и запланировал улететь в другую область. Этого он сделать не успел – мужчину задержали на борту самолёта. Военнослужащий признался в содеянном и возместил ущерб потерпевшему.

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#армия #Дальний Восток #происшествия

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