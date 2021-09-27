В Забайкалье военный с фальшивым удостоверением ФСБ «изъял» у золотодобытчика технику на миллион рублей

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Осуждённый, используя специальную программу, сделал и распечатал вкладыш к удостоверению сотрудника управления ФСБ по Забайкальскому краю. Имя и воинское звание он выдумал, а вкладыш вклеил в обложку студенческого билета.

Под видом служащего ФСБ мужчина отправился «проводить оперативно-розыскные» мероприятия на одно из золотодобывающих предприятий региона. Там он незаконно изъял спецтехнику стоимостью почти миллион рублей.

Контрактник пытался скрыться от следствия и запланировал улететь в другую область. Этого он сделать не успел – мужчину задержали на борту самолёта. Военнослужащий признался в содеянном и возместил ущерб потерпевшему.