В Забайкалье военный с фальшивым удостоверением ФСБ «изъял» у золотодобытчика технику на миллион рублей
Предприимчивого мужчину задержали при попытке сбежать из региона
В Забайкальском крае военный по контракту заплатит 200 тысяч рублей штрафа за то, что подделал удостоверение сотрудника ФСБ, сообщает ТАСС.
Осуждённый, используя специальную программу, сделал и распечатал вкладыш к удостоверению сотрудника управления ФСБ по Забайкальскому краю. Имя и воинское звание он выдумал, а вкладыш вклеил в обложку студенческого билета.
Под видом служащего ФСБ мужчина отправился «проводить оперативно-розыскные» мероприятия на одно из золотодобывающих предприятий региона. Там он незаконно изъял спецтехнику стоимостью почти миллион рублей.
Контрактник пытался скрыться от следствия и запланировал улететь в другую область. Этого он сделать не успел – мужчину задержали на борту самолёта. Военнослужащий признался в содеянном и возместил ущерб потерпевшему.
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