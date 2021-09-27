Марат Башаров стал опекуном двоих детей из Сирии

У актёра Марата Башарова есть 17-летняя дочь Амели от отношений с Елизаветой Круцко и пятилетний сын Марсель от Елизаветы Шевырковой. Но на днях артист признался, что у него есть ещё двое детей, пишет «Комсомольская правда».

В передаче «Ты не поверишь» Башаров рассказал, что оформил опекунство над маленькими сирийцами по имени Асми и Ахмад. По словам актёра, он увидел детей во время благотворительной поездки в лагерь сирийских беженцев и ужаснулся тому, в каких условиях живут малыши.

У его подопечных есть родители, а также братья и сёстры. Теперь Марат высылает этой семье деньги и покупает для них одежду. Башаров сообщил, что прошлой зимой дети приезжали в Россию и очень радовались снегу. Артист надеется, что они снова приедут.

В настоящее время актёр отказался от алкоголя и похудел. А ведь раньше он не раз оказывался в центре скандалов. Осенью 2014 года жена Марата Екатерина Архарова попала в больницу с сотрясением мозга и переломом носа. Позже она рассказала, что её избил пьяный Башаров.

После громкого развода актёр женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой, у пары родился сын Марсель. Через два года после свадьбы женщина попала в больницу со сломанным носом. Лишь спустя время она призналась, что Башаров неоднократно поднимал на неё руку.