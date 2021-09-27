Из-за проблем с электроэнергией в Китае люди отравились угарным газом, а на дорогах образовался коллапс

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В отдельных районах административных центров провинций Ляонин и Цзилинь с 22-23 сентября начали наблюдаться перебои с электроэнергией и подачей воды. Неработающие светофоры и отсутствие внешнего освещения на улицах привели к транспортному коллапсу. Но наиболее опасным оказалось отключение вентиляции сталелитейного предприятия в городе Ляоян провинции Ляонин, в связи с чем 23 сотрудника отравились угарным газом.

По состоянию на понедельник, 27 сентября, все 23 сотрудника сталелитейного предприятия находятся на лечении в городской центральной больнице. Угрозы их здоровью нет. Отравление произошло из-за отключения электроэнергии и, как следствие, остановкой работы вентиляции.

В городе Цзилинь водная компания Синьбэй объявила, что перебои с электроэнергией могут привести к перебоям в поставке воды в жилые дома, поскольку насосная станция Цзючжань не сможет работать круглосуточно. Компания сообщает, что эти проблемы продлятся до марта 2022 года. Компания добавляет, что она заранее приносит свои извинения за доставленные неудобства.

Как сообщают китайские СМИ, перебои с подачей электричества – это временные трудности, связанные с нелегальной утечкой электроэнергии. Причину утечки уже установили, но нехватка электричества в электросетях по-прежнему продолжает ощущаться, на установление причин нужно время.

Версий возникновения проблем с электричеством в северо-восточных провинциях может быть как минимум три. Например, майнеры криптовалют, которые были объявлены вне закона на прошедшей неделе, незаконные предприятия, которые в ущерб экологическим ограничениям наращивают производство, и отключение электроэнергии из соображений экономии, сообщается на сайте biang.ru.