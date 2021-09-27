В Благовещенске к сдаче готовится автогородок

Глава региона посетил построенный на территории благовещенской школы № 28 автогородок. Занятия там планируют начать уже в октябре. В настоящее время объект готовится к сдаче. Стоимость автогородка – более 16 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Елена Миронова, директор школы № 28 Благовещенска, рассказала, что главная цель создания автогородка – профилактика дорожных происшествий и детского травматизма. Она пояснила, что городок позволит на практике знакомить ребят с основами правил дорожного движения. На занятиях каждому ученику предстоит попробовать себя во всех ролях – пешехода, велосипедиста и водителя.

Планируется, что занятия в автогородке будут проводить как классные руководители, так и преподаватели ОБЖ. Время от времени с детьми будут работать сотрудники ГИБДД.

— Образовательный процесс нужно организовать так, чтобы все школы имели возможность приводить сюда детей на занятия. Возможно, стоит подумать об организации соревнований между учебными заведениями, – отметил губернатор Василий Орлов.

Сообщается, что похожий автогородок сдаётся в этом году в Тынде, а в прошлом году аналогичный построили в Белогорске. Кроме того, есть школы, где присутствуют некоторые элементы для проведения занятий по правилам дорожного движения.