Нейросети помогут властям быстрее получать обратную связь от жителей

Первый замглавы АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин, рассказал как современные технологии позволят сократить время на ответ на обращения жителей в интернете.

На форуме прошла панельная дискуссия «Инфраструктура для принятия государственных управленческих решений. Центр управления регионами как драйвер цифровизации». Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов рассказал, что главная цель ведомства — создание удобных цифровых сервисов для взаимодействия жителей и государства.

— Мы совсем недавно видели, как происходит цифровая трансформация таких консервативных тем как избирательный процесс. Теперь граждане могу проголосовать дистанционно. Обратная связь — это, очевидно, один из базовых цифровых сервисов, который мы должны обеспечить. Задача платформ: принять сообщение, классифицировать, определить местоположение, найти исполнителя и вернуть гражданину решение проблемы. Внедрение сервисов обратной связи происходит одновременно с развитием сети ЦУР, – подчеркнул Качанов.

Жители регионов посылают обращение через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и соцсети, попадают на тепловую карту. Благодаря этому сервису представители власти могут оперативно реагировать на вопросы людей в каждом конкретном регионе. Функционал таких сервисов сложная аналитическая работа с большим количеством данных. Первый заместитель главы АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин отметил, что ЦУР работают с потоками данных, в связи с чем решения по автоматизации процессов обработки востребованы.

— Сегодня в тестовом режиме работают нейросети, с помощью которых можно автоматически ранжировать обращения граждан по качеству коммуникации и степени важности. Более сложные проблемные вопросы мгновенно попадают на рассмотрение властям. Использование нейросети в аналитике способно существенно сократить временные ресурсы, несмотря на рост количества обращений жителей в интернете, – рассказал Истомин.

Также спикер рассказа о готовность Центра управления регионами работать с решениями, разрабатываемыми частными IT-компаниями. На данный момент практически все Центры анализируют данные в ручном режиме.

Для властей регионов информация, которая поступает от жителей города, является своеобразным индикатором эффективности принимаемых решений. Люди реагируют не только на новые решения, но и на уже существующее положение дел в регионе.

К примеру, Центр управления регионами Амурской области ежемесячно на основе данных системы «Инцидент Менеджмент», платформы обратной связи и «Тепловой карты» готовит аналитику о работе муниципалитетов, министерств и ведомств в соцсетях с обращениями пользователей.

— Центры управления регионами в каждой конкретной территории помогают органам власти не просто получать более подробную информацию о положении дел, но и структурировать ее. Это в свою очередь помогает определить наиболее проблемные точки, а затем уделить им более пристальное внимание и выработать системные решения, – прокомментировал руководитель амурского ЦУР Дмитрий Тупиков.

На площадке форума также озвучили одну из задач – объединить все государственные цифровые сервисы для граждан в одном месте, где жители могут необходимую информацию и услуги, а также оставлять обращения.

— Наша задача — создать воронку сообщений через единое окно, чтобы человек мог задать любой вопрос государству, получить услугу, не думая о том, в какое ведомство идти, к кому обращаться, – заявил Кирилл Истомин.