Килограмм красной икры к Новому году будет стоить около пяти тысяч рублей

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Об этом рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин. Сейчас добыча деликатеса выше, чем в прошлом году, а платёжеспособный спрос не растёт. Так, к празднику килограмм икры в опте будет стоить от 3 500 до 4 000 рублей в зависимости от рыбы.

Розничная цена будет колебаться от 4 200 до 5 600 рублей. По словам главы Рыбного союза, это дешевле, чем на сегодняшний день.