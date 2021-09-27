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27сентября
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сегодня, 14:41 7

Килограмм красной икры к Новому году будет стоить около пяти тысяч рублей

Об этом рассказал глава Рыбного союза

Килограмм красной икры к Новому году будет стоить около пяти тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Розничные цены на красную икру к Новому году не превысят прошлогодние, а местами будут ниже, чем сейчас, сообщает РИА Новости.

Об этом рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин. Сейчас добыча деликатеса выше, чем в прошлом году, а платёжеспособный спрос не растёт. Так, к празднику килограмм икры в опте будет стоить от 3 500 до 4 000 рублей в зависимости от рыбы.

Розничная цена будет колебаться от 4 200 до 5 600 рублей. По словам главы Рыбного союза, это дешевле, чем на сегодняшний день.

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#жизнь #Новый год #праздники

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 часа назад

    И пофиг!

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Мы и курицу в духовке приготовим с оливье.

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    3 часа назад

    Вроде же была новость, что путина бьет рекорды в этом году. Но капиталист не будет снижать прошлогоднюю цену, зачем упускать прибыль?

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    3 часа назад

    суньте себе эту икру в попу за 5000

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Ну и ладно, будем черной давиться.

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    2 часа назад

    Главное что кабачковая дешевле..

  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    "Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я ее каждый день, проклятую, есть. Хоть бы хлеба достала!.."

    https://youtu.be/L9L6l1F69Dk

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