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27сентября
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сегодня, 13:45 0

Марина Федункив призналась, что злоупотребляла алкоголем

Федункив пережила два неудачных брака

Марина Федункив призналась, что злоупотребляла алкоголем
Фото: peopletalk.ru

Актриса Марина Федункив недавно вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. В недавнем интервью она призналась, что в прошлом из-за проблем в отношениях с гражданским мужем пристрастилась к алкоголю, сообщает «Пятый канал».

С первым избранником Федункив прожила 12 лет. Как рассказывала артистка, их отношения закончились из-за измен мужчины. Второй гражданский брак Марины продлился 13 лет. Её супруг сильно пил и употреблял запрещенные препараты.

В эфире НТВ звезда Comedy Woman призналась, что в момент отчаяния решила заглушить свою боль спиртным. По словам Федункив, от алкоголя ей становилось только хуже, она понимала, что так только губит себя. Актриса вспоминает, как трудно ей было в то время выходить на сцену с улыбкой и смешить людей, когда дома был ад.

Третий возлюбленный Марины Стефано Маджи отличается от её предыдущих избранников. Счастливая артистка отмечает, что теперь у неё появилось ощущение спокойствия и уверенности. Супруг младше Федункив на 14 лет. Недавно она сообщила, что они со Стефано хотят обвенчаться в Ватикане.

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#шоу-бизнес

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