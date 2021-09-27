Марина Федункив призналась, что злоупотребляла алкоголем

С первым избранником Федункив прожила 12 лет. Как рассказывала артистка, их отношения закончились из-за измен мужчины. Второй гражданский брак Марины продлился 13 лет. Её супруг сильно пил и употреблял запрещенные препараты.

В эфире НТВ звезда Comedy Woman призналась, что в момент отчаяния решила заглушить свою боль спиртным. По словам Федункив, от алкоголя ей становилось только хуже, она понимала, что так только губит себя. Актриса вспоминает, как трудно ей было в то время выходить на сцену с улыбкой и смешить людей, когда дома был ад.

Третий возлюбленный Марины Стефано Маджи отличается от её предыдущих избранников. Счастливая артистка отмечает, что теперь у неё появилось ощущение спокойствия и уверенности. Супруг младше Федункив на 14 лет. Недавно она сообщила, что они со Стефано хотят обвенчаться в Ватикане.