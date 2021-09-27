В поселке Магдагачи Амурской области ждут возобновления работы детского сада «Сказка»
Мероприятия по фильтрации воды на водозаборе ещё идут
Как сообщали корреспонденты Амур.инфо в пятницу, 24 сентября, самый большой детский сад в посёлке Магдагачи закрыт уже около месяца из-за несоответствия нормам качества воды.
В понедельник, 27 сентября, корреспондент Амур.инфо уточнила в администрации посёлка о сроках возобновления работы детского сада. Однако в администрации ответили, что ничего нового к вышедшей в пятницу на Амур.инфо публикации добавить пока не могут.
— Дети наших сотрудников тоже ходят в этот детсад, и мы как родители состоим в той же группе WhatsApp, получаем информацию, что пока он закрыт и что работы по фильтрации воды на водозаборе ещё ведутся. По последним данным, получены неплохие результаты проб воды. Поэтому, надеемся, что скоро детский сад откроется, – пояснили в администрации поселка Магдагачи.
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