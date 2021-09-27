Амурчанин избил мужчину до смерти

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30-летний житель Свободного обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

В ноябре прошлого года обвиняемый, будучи пьяным, жестоко избил пострадавшего. Он наносил удары как руками, так и деревянной палкой по телу и голове. Мужчина скончался от полученных травм.

Известно, что амурчанин уже имел судимости за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Злоумышленник так и не признался в содеянном, при этом постоянно выдавал разные версии произошедшего. Их все проверили и в итоге доказали, что именно удары обвиняемого привели к смерти потерпевшего.

Расследование дела завершено, в скором времени его рассмотрят в суде.