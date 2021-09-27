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27сентября
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сегодня, 13:50 0

Из Амурской области депортировали вербовщика террористов

Въезд на территорию России для него закрыт на 30 лет

Из Амурской области депортировали вербовщика террористов
Фото: pixabay.com

Сотрудники амурской полиции при содействии московских коллег депортировали иностранного гражданина. Отбыв наказание, мужчина не имел законных оснований для пребывания на территории Российской Федерации.

Гражданин государства Средней Азии, 1984 года рождения, отбывал наказание за преступление, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Содействие террористической деятельности».

В 2017 году мужчина, находясь на территории России, являясь приверженцем радикального ислама, пропагандировал экстремистские идеи и предпринимал попытки завербовать других граждан для участия в деятельности международной террористической организации на территории Сирии.

После принудительной высылки на родину, в целях защиты общественной безопасности на территории РФ, в отношении мужчины было принято решение о запрете въезда на территорию России сроком на 30 лет.

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#криминал #происшествия

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