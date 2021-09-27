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27сентября
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Нателла Крапивина объяснила, почему прекратила сотрудничество с Лободой

Теперь Крапивина хочет помогать начинающим музыкантам

Нателла Крапивина объяснила, почему прекратила сотрудничество с Лободой
Фото: Twitter

Этим летом продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина неожиданно объявила о прекращении сотрудничества с певицей. В недавнем интервью она рассказала, что послужило причиной для этого решения, пишет «СтарХит».

Уход Нателлы Крапивиной из шоу-бизнеса до сих пор обсуждается в Сети. Недавно продюсер сообщила о своём скором возвращении, но при этом отметила, что с Лободой работать уже не будет.

В эфире программы «Кино в деталях» на телеканале СТС она рассказала, что Светлана Лобода была её единственным артистом на протяжении многих лет. Крапивина призналась, что продюсирование занимало всё её время, и так жить она больше не хочет. По словам Нателлы, теперь она планирует помогать начинающим музыкантам и собирается создать музыкальный лейбл.

Как сообщает Peopltalk, лейблом Крапивина будет заниматься совместно с бывшим продюсером HammAli & Navai Ульяной Бананой. Они уже провели кастинг среди талантливых исполнителей в академии имени Гнесиных. По слухам, уже есть трое молодых артистов, с которыми подписали контракт.

Нателла Крапивина ушла от Лободы после скандала с Филиппом Киркоровым. Продюсер оскорбила короля поп-музыки и певца Даву, которые вместе появились на премии МУЗ-ТВ. При этом с бывшей подопечной Крапивина осталась в хороших отношениях и называет её самым близким человеком.

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#шоу-бизнес

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