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27сентября
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сегодня, 13:03 0

В Ивановском районе нашли выброшенные туши свиней

Жительница села Троицкое обнаружила опасную находку неподалёку от своего дома

В Ивановском районе нашли выброшенные туши свиней
Фото: pixabay.com

Жители села Троицкое Ивановского района обратились в редакцию Амур.инфо с сообщением об опасной находке на окраине села. Несколько свиных туш были выброшены на местности неизвестными лицами.

По словам жителей, о ситуации знает глава села, но никаких действий пока не предпринято. В управлении ветеринарной службы сообщили, что обращений по этому поводу к ним не поступало.

— Полученные фотографии будут изучены. Не исключено, что это фейк, поэтому информация будет проверена на месте, – сообщили в руководстве ведомства.

Не исключено, что ситуация может быть как-то связана с африканской чумой свиней и мерами борьбы с ней на территории Амурской области. Спросить о происходящем главу поселения оказалось невозможным: по указанным на официальном сайте номерам телефонов никто не ответил.

Амур.инфо следит за развитием ситуации.

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#животные #происшествия

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