Благовещенскому инвалиду вернули списанные за чужие грехи деньги

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— Установлено, что ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» в отношении пенсионера направило в суд заявление о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности за потребленную электрическую энергию на сумму более 26 тысяч рублей. Указанное заявление рассмотрено судом, удовлетворено, решение направлено судебным приставам-исполнителям. Однако, как показала проверка, гражданин собственником жилого помещения, за электроснабжение которого с него взыскали задолженность, никогда не являлся, – сообщили в пресс-службе.

По результатам проверки прокуратура Благовещенска внесла представление в адрес ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт». Сейчас исполнительные документы отменили, незаконно удержанные деньги вернули на счёт пенсионера.