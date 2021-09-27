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27сентября
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сегодня, 13:36 3

Благовещенскому инвалиду вернули списанные за чужие грехи деньги

Компания-истец получила прокурорское представление

Благовещенскому инвалиду вернули списанные за чужие грехи деньги
Фото: pixabay.com

В Благовещенске счастливо закончилась история пенсионера, у которого списали всю пенсию за чужие долги. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области, ведомство провело проверку по следам публикации на Амур.инфо.

— Установлено, что ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» в отношении пенсионера направило в суд заявление о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности за потребленную электрическую энергию на сумму более 26 тысяч рублей. Указанное заявление рассмотрено судом, удовлетворено, решение направлено судебным приставам-исполнителям. Однако, как показала проверка, гражданин собственником жилого помещения, за электроснабжение которого с него взыскали задолженность, никогда не являлся, – сообщили в пресс-службе.

По результатам проверки прокуратура Благовещенска внесла представление в адрес ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт». Сейчас исполнительные документы отменили, незаконно удержанные деньги вернули на счёт пенсионера.

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#закон #пенсии

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    4 часа назад

    а чего не втройне за косяк?

  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    А 50% штраф от неправильно начисленной суммы организация выплатит?

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    3 часа назад

    не очень надежная вещь карта раз всякие петухи туда руки суют. Наличка имхо лучше

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