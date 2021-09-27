Благовещенскому инвалиду вернули списанные за чужие грехи деньги
Компания-истец получила прокурорское представление
В Благовещенске счастливо закончилась история пенсионера, у которого списали всю пенсию за чужие долги. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области, ведомство провело проверку по следам публикации на Амур.инфо.
— Установлено, что ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» в отношении пенсионера направило в суд заявление о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности за потребленную электрическую энергию на сумму более 26 тысяч рублей. Указанное заявление рассмотрено судом, удовлетворено, решение направлено судебным приставам-исполнителям. Однако, как показала проверка, гражданин собственником жилого помещения, за электроснабжение которого с него взыскали задолженность, никогда не являлся, – сообщили в пресс-службе.
По результатам проверки прокуратура Благовещенска внесла представление в адрес ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт». Сейчас исполнительные документы отменили, незаконно удержанные деньги вернули на счёт пенсионера.
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