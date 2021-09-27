В городе Зея Toyota Camry врезалась в дерево: есть погибшие

26 сентября, в воскресенье, в городе Зея по улице Мухина произошло дорожно-транспортное происшествие, обстоятельства которого устанавливают сотрудники полиции. По предварительным данным, около трёх часов ночи водитель Toyota Camry 1995 года рождения не справился с управлением, врезался в дерево, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пассажиры – женщина 1984 года рождения и мужчина 1983 года рождения – от полученных травм скончались на месте происшествия. Установлено, что на момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП следователем МО МВД России «Зейский» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения», сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.