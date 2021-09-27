В Благовещенске ограничат движение ещё на двух участках улиц

Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, в связи с проведением работ по устройству инженерных сетей и сетей водоотведения в областной столице ограничат движение по улицам Северной и Амурской.

С 12:00 27 сентября до 20:00 30 сентября частично ограничат движение на участке улицы Северной между Театральной и Кузнечной. А с 09:00 28 сентября до 20:00 3 октября полностью ограничат движение на участке улицы Амурской между Загородной и Больничной. Администрация города просит водителей выбирать для движения альтернативные маршруты.

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Алёна Чуева