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27сентября
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сегодня, 12:41 6

В Благовещенске ограничат движение ещё на двух участках улиц

Снова перекроют Северную и Амурскую

В Благовещенске ограничат движение ещё на двух участках улиц
Фото: pixabay.com

Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, в связи с проведением работ по устройству инженерных сетей и сетей водоотведения в областной столице ограничат движение по улицам Северной и Амурской.

С 12:00 27 сентября до 20:00 30 сентября частично ограничат движение на участке улицы Северной между Театральной и Кузнечной. А с 09:00 28 сентября до 20:00 3 октября полностью ограничат движение на участке улицы Амурской между Загородной и Больничной.

Администрация города просит водителей выбирать для движения альтернативные маршруты.

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#дороги #транспорт

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    5 часов назад

    Альтернативный маршрут в центре один, Зейская, 50 лет, Амурская, Театральная. Доколе, господа, нам мимо перекопов ездить, бензин тратить?

  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Пока они "господа", так и будем ездить...

  • слава999

    слава999
    4 часа назад

    Слов нет.....

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 часа назад

    Вам не угодишь. Не ремонтируют дороги - плохо, ремонтируют - всё равно плохо.

    А я отказался от авто и теперь мне пофиг и на перекопы, и на цены на бензин, и на транспортный налог. )

  • Зимняя Марта

    Зимняя Марта
    2 часа назад

    Офисный планктон, вы как ребёнок. Не ремонт дорог это, а ремонт инженерных сетей. Сейчас в окружающих домах, как минимум, отключат горячую воду. Потом разроют, и все. Техники нет, рабочих нет, работа идёт. Но об этом не предупреждают. У нас в доме третью неделю нет горячей воды, никто не знает, когда будет. Но разрыто, да, ограждения поставлены и всё. Подозреваю, что часа за три всё сделают, когда закончат другие участки.

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    1 час назад

    ну, надо, так надо))))))))))))

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