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27сентября
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сегодня, 12:03 0

Актриса Елена Проклова пожаловалась на пенсию в 18 тысяч рублей

Проклова переживает, как будет жить на маленькую пенсию после завершения карьеры

Актриса Елена Проклова пожаловалась на пенсию в 18 тысяч рублей
Фото: filosof.pro

Актриса Елена Проклова призналась, что получает пенсию в размере 18 тысяч рублей. Она переживает, как будет жить на эти деньги после завершения актёрской карьеры, пишет ФАН.

В программе «Место встречи» Проклова рассказала, что при начислении её пенсии был учтён только период, когда она получала зарплату 80 рублей. Годы работы, когда ей платили высокие гонорары за съёмки артистка подтвердить не смогла, у неё нет документов для перерасчёта пенсии.

Елена Проклова призналась, что сейчас зарабатывает около одного миллиона рублей в месяц, однако не представляет, как будет жить на 18 тысяч после завершения карьеры. Актриса корит саму себя, что заранее не подумала о подушке безопасности.

По её словам, если будет здоровье, то она придумает, как жить. При этом Проклова отметила, что сдавать жильё не сможет, так как у её семьи дом в Подмосковье один на всех.

Актриса рассказала, что пока у неё не получается откладывать деньги. На данный момент артистка строит дом в Сочи, который требует больших расходов. Проклова призналась, что в этом доме на берегу Чёрного моря планирует провести остаток жизни.

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#пенсии #финансы #шоу-бизнес

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