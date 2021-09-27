В Приморье тигр напал на грибников

Сообщается, что происшествие случилось в Лазовском районе Приморья в километре от села Соколовка. Мужчины, собирая грибы, встретились с хищником. По словам очевидцев, они успели залезть на деревья и просидели там около 40 минут. Все это время тигр бегал вокруг и рычал.