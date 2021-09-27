Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27сентября
Предыдущая новость
сегодня, 12:17 0

В Приморье тигр напал на грибников

Мужчины не пострадали

В Приморье тигр напал на грибников
Фото: pixabay.com

В воскресенье, 26 сентября, в инстаграм-аккаунте maglipogoda опубликовали пост о нападении тигра на грибников, а также разместили видео, на котором удалось запечатлеть разъярённое животное.

Сообщается, что происшествие случилось в Лазовском районе Приморья в километре от села Соколовка. Мужчины, собирая грибы, встретились с хищником. По словам очевидцев, они успели залезть на деревья и просидели там около 40 минут. Все это время тигр бегал вокруг и рычал.

Просмотров всего: 94

#животные #происшествия

распечатать


Общество

Микрорайон Солнечный в Благовещенске остался без воды
Происшествия

На Камчатке во время посадки опрокинулся вертолёт
Происшествия

Работы на месте крушения Ан-26 под Хабаровском завершены
Происшествия

В Благовещенске восьмилетняя девочка попала под колёса
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь